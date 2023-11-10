台中市大里區光正國中10日上午舉辦校慶，學童們以「神鬼傳」為主題創意進場，扮演起東、西方著名神鬼妖魔，每組皆展現精美扮相，令人驚艷。（光正國中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區光正國中10日上午舉辦校慶，學童們以「神鬼傳」為主題創意進場，扮演起東、西方著名神鬼妖魔，每組皆展現精美扮相，令人驚艷。（光正國中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區光正國中10日上午舉辦校慶，學童們以「神鬼傳」為主題創意進場，扮演起東、西方著名神鬼妖魔，每組皆展現精美扮相，令人驚艷；老師謝志沛指出，表演前教師帶著學生探索神話中神鬼魔妖的角色與特性，並在表演中讓學生學習虔敬大地萬物與神靈。

校慶「創意進場」是延續多年傳統，光正國中將創意進場與課程連結，帶領學生探討不同議題。今年以「神鬼傳」為主題，學生大秀創意，扮起西方世界的海中王者波賽頓、台灣的全民里長土地公、流傳千年的愛情故事白蛇、懲罰罪惡之神的雷公、神界鮮肉三太子、沒有任何文字記載的人氣妖怪唐傘小僧、蛇髮女妖梅杜莎還有下壇將軍虎爺等角色，贏得全校師生及來賓的熱烈掌聲。

校長張祥宜說，校慶創意進場是光正國中歷年傳統，從2017年以台中著名景點為特色的主題「戀戀台中」開始，持續至今已是第8年。神話與傳說是人民看待與理解世界的方式，塑造了各民族的文化和歷史，而神鬼魔妖的存在與人類世界的生活有著微妙的依存關係，比如不可「違天」和勸人向善，因此今年以「神鬼傳」為主題，希望帶領孩子們「見神鬼、見天地、見眾生，而後見自己」。

負責表演企畫的老師謝志沛指出，活動前老師帶著孩子們一同探索千古流傳的神話，認識神話中的神鬼魔妖的角色與特性，理解這些與生活中最接近的存在，再透過表演演繹歷史的文化記憶，教導學生懂得虔敬大地萬物與神靈，最後回歸生命中善的本質。

學生蔡欣媛表示，課程中大家一起動手製作演出所需的道具、互相合作完成任務，合作中更能感受到生命中「善」的本質，而且師生共同參與課程也拉近師生間的情誼，感覺真的很棒。