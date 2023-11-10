藍白合瀕臨破局，前總統馬英九今(10日)呼籲採取「全民調」，獲前高雄市長韓國瑜、許多藍營小雞力挺，馬英九原先想先找侯辦執行長金溥聰直接溝通但未能連絡上，才在與黨中央、侯辦聯繫後透過馬辦公開喊話。據悉，馬英九明確表達，「沒有柯文哲不可能贏」、「 立委選舉沒柯站台會很慘」、「沒有中間選民就沒有未來」等立場，前黨政高層也透露，馬英九最在乎的是國民黨能否保住「元氣」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑10日在廣播節目中表示，日前一位藍營大老來看馬英九，提出一個方案，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，用全民調的方式，哪一組勝出就由那一組代表在野力量參選；而這樣的建議也得到馬英九的認同。

蕭旭岑表示，昨日下午有致電侯辦執行長金溥聰，但沒有聯繫上，轉達侯辦重要幹部也請他跟金報告，同時也有跟黨中央高層跟朱主席報告馬前總統的建議。

據《上報》報導，蕭旭岑是透過侯辦核心幕僚、新北市副市長謝政達，及國民黨副秘書長江俊霆，分別向侯友宜、朱立倫兩人告知，提前轉達馬英九看法，馬方面明確表達包括「沒有柯文哲不可能贏」、「立委選舉沒柯站台會很慘」、「沒有中間選民就沒有未來」等立場，強調馬完全是站在中間選民角度出發，且對侯友宜勝出有信心，希望侯能接受此一建議。

另外報導也引述，熟稔馬英九的前藍營黨政高層表示，馬英九最在乎的是國民黨能否保住「元氣」，未來4年再讓民進黨繼續執政，不僅兩岸兵凶戰危，國民黨基礎也會被逐步掏空、柯文哲及民眾黨因此壯大。相反的，若是藍白整合達成政黨輪替目標，在日後「聯合政府」架構下，因柯營缺乏人才，未來聯合政府的執政主導權，還是有一大部分會掌握在國民黨身上。