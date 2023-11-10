基士德指出，根據大陸國家統計局發佈，2023年三季度增長4.9％，前三季度GDP同比增長5.2％，隨著大陸經濟發展逐漸穩定，今年營收有機會呈現逐季向好的趨勢發展。
公司說，基士德-KY近兩年積極拓展台灣市場，隨著已得標案逐步展開，第四季業績可望獲得挹注。至於轉投資公司裕山部份，其參與高雄市政府「高雄煉油廠土壤及地下水污染整治」取得西區標案，得標總金額27.19億元，預計在2026年年底前完工，隨著案件進度推進，預計第四季會將可望產生貢獻。
基士德KY（6641）10日召開董事會，通過2023年第三季合併財務報表，今年單季營收持續增加，前三季累計營收為12.08億元，較去年同期13.56億元，減少10.91％，減幅逐漸收斂，第三季單季稅後淨利為1,286萬元，累計稅後淨利為913.6萬元，其中，歸屬母公司淨利為1,554萬元，每股稅後盈餘0.47元，也順利讓基士德KY今年前三季EPS達0.43元，轉虧為盈。
基士德指出，根據大陸國家統計局發佈，2023年三季度增長4.9％，前三季度GDP同比增長5.2％，隨著大陸經濟發展逐漸穩定，今年營收有機會呈現逐季向好的趨勢發展。
公司說，基士德-KY近兩年積極拓展台灣市場，隨著已得標案逐步展開，第四季業績可望獲得挹注。至於轉投資公司裕山部份，其參與高雄市政府「高雄煉油廠土壤及地下水污染整治」取得西區標案，得標總金額27.19億元，預計在2026年年底前完工，隨著案件進度推進，預計第四季會將可望產生貢獻。
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