基士德指出，根據大陸國家統計局發佈，2023年三季度增長4.9％，前三季度GDP同比增長5.2％，隨著大陸經濟發展逐漸穩定，今年營收有機會呈現逐季向好的趨勢發展。

公司說，基士德-KY近兩年積極拓展台灣市場，隨著已得標案逐步展開，第四季業績可望獲得挹注。至於轉投資公司裕山部份，其參與高雄市政府「高雄煉油廠土壤及地下水污染整治」取得西區標案，得標總金額27.19億元，預計在2026年年底前完工，隨著案件進度推進，預計第四季會將可望產生貢獻。