民進黨總統參選人、副總統賴清德10日表示，盼推動二次能源轉型，將台灣綠能運用極大化。（蔡明亘攝）

氣候危機沸騰，永續與綠能科技成為新顯學，國立中央大學全國首創的「永續與綠能科技研究學院」今舉行揭牌典禮。民進黨總統參選人、副總統賴清德與行政院長陳建仁到場勉勵。賴表示，盼未來推二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能開發，將台灣綠能運用極大化。

賴清德表示，培養綠領人才，企業淨零轉型，都是為台灣達到「2050淨零排放」目標而努力。除現今已有具體成果的風力發電、太陽光電以外，未來還要二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源的開發，將台灣的綠能運用極大化。中央大學「永續與綠能科技研究學院」的成立，來得正是時候，它將在這重要使命中發揮關鍵作用。

陳建仁指出，台灣卓越的高科技產業是奠定國內相關產業發展與經濟起飛的重要基石，科技發展一日千里，近年地緣政治與氣候變遷的衝擊下，現台灣的半導體與資通訊產業都面臨著世界各國的激烈競爭，為因應快速變遷的全球科技趨勢，極需培育新一代的優秀科技研究人才投入，才能帶領台灣開創下個更輝煌的時代。

中央大學校長周景揚表示，永續與綠能科技研究學院設置「永續領導力」、「永續去碳科技」及「永續綠能科技」3大跨域碩博士學位學程，預計未來每年培育90位碩士與15位博士菁英人才，預計明年第一季開始招生，不但提供國際證照管道，更將實際授予學位，培養當前最夯的「綠領」人才。