中國經濟放緩對全球的影響正逐漸明朗化，經過對日美歐中共1.3萬家主要上市企業的統計顯示，隨著中國經濟復蘇乏力，全球製造業整體利潤已連續4個季度下滑，非製造業的利潤則增長16%。未來中美經濟前景堪憂，企業利潤能否進入增長趨勢仍不明朗。

《日經中文網》報導說，利用QUICK FactSet的數據統計日美歐中等1.3萬多家主要上市企業（約佔股票總市值90%）的業績，全球製造業2023年7～9月凈利潤1.0981萬億美元，比上年同期下降9%，已連續4個季度利潤下降。在製造業的16個主要行業中，有9個行業出現利潤下降。

QUICK FactSet的數據顯示，中國經濟的改變似乎導致製造業業績惡化。在中國市場營收比率超過30%以上的240多家外商企業，其凈利潤減少達30%。與中國市場佔比在10%以上～30%以下(減少1%)、10%以下(增加7%)相比，中國營收比率較大的，困境會更加突出。

報導指出，在被稱為「世界工廠」的中國，智慧手機生産和自動化設備等表現低迷，直接衝擊了廣泛行業，半導體巨頭德州儀器和台積電都出現2成以上的利潤下降。

此外，美國化工企業陶氏化學利潤下降59%，杜邦利潤下降13%。中國的設備投資放緩也讓工具機數位控制與工廠自動化設備出現下滑。日本發那科的利潤減少20%，做為先行指標的訂單數量在中國下降了35%。

儘管對中國的經濟刺激政策抱有期待，但中國的消費出現低迷。美國化粧品大型企業雅詩蘭黛受到中國市場低迷影響，利潤下降超過9成。

報導表示，製造業業績低迷的背景下，金融業則構成支撐，利潤增長額居全部行業首位，主要因為美國利率持續上升導致利差擴大。美國科技大型企業正在復甦，蘋果和微軟等6家企業的利潤增長41%。除了推進裁員等成本壓縮之外，此前受到經濟減速影響的網路廣告等也有所恢復。以豐田為首的汽車行業也表現強勁，利潤增長55%。

關於2023年10～12月的前景，統計QUICK FactSet的市場預測，製造業的利潤將增長7%，整體利潤將增長21%。而堅挺的美國經濟已出現放緩跡象，10月製造業指數創出5個月以來最低水平，個人消費出現萎縮，如果一直支撐企業業績的美國經濟崩潰，有可能會對廣泛的行業産生影響。