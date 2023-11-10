前總統馬英九呼籲以全民調方式決定藍、白陣營總統候選人組合，前高雄市長韓國瑜也在臉書發文表示，他個人高度支持與贊同。國民黨前台北市議員、大安區立委參選人羅智強直言，這段時間自己幾乎放棄政黨輪替的可能了，謝謝馬、韓說出大家心聲，政黨輪替終於看見一線曙光。

「感動萬分！謝謝馬英九、韓國瑜！沒有比政黨輪替更重要的事！」羅智強今(10日)在臉書發文直呼，「這一段時間，其實我幾乎放棄政黨輪替的可能了！就像韓國瑜市長說的：合則兩利、分則兩害。謝謝馬英九、韓國瑜說出了大家的心聲，政黨輪替，終於看見一線曙光！」

國民黨高雄市立委參選人李明璇留言表示，「政黨輪替就是人民的心聲！」網友也說「要團結才有政黨輪替」、「大家加油，這次大選一定要讓民進黨下台」、「合不合只在一念之間，這一念可以轉凡成聖，這一念也可以把人推進萬惡深淵，加油心想事成」、「終於有人跳出來主持公道了」、「兩黨不合作，說什麼都没用」、「政黨輪替才是最重要的目標！」、「馬前總統、韓前市長，才是真的為國為民」、「必須團結！」