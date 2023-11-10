民進黨立委參選人許淑華帶澳洲猛男消防員一起逛饒河夜市，但因為沒事先通知，讓許多粉絲失望，許淑華今（10）日在貼出多張照片，希望粉絲不要森七七，她真的不是故意的！

新北市消防局9日上午與10位澳洲猛男消防員合作，舉辦新北澳洲消防形象月曆交流宣導活動，共同為兩國的形象月曆宣傳。民進黨台北市議員、立委參選人許淑華透露，負責牽線的澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希(Patrice Hafenstein)邀請她帶澳洲消防員一起逛夜市，除了吃美食，也體驗了傳統的挽臉、鳥卦以及經絡按摩。

許淑華9日晚間在臉書發文透露，劉培希邀請她帶10位澳洲消防員去逛夜市，她一口就答應，也藉機行銷她選區內的饒河街夜市。她也分享行程，在逛夜市之前，先帶澳洲消防員到松山慈祐宮參拜，台北市消防局長莫懷祖、慈祐宮董事長陳玉峰也陪同，隨後則由饒河夜市自治會長郭洪金鳳陪同，與許淑華和澳洲友人一起逛夜市。

許淑華也提到，她首先帶澳洲消防員品嘗「老外最害怕的台灣美食」，還帶他們去吃藥燉排骨、臭豆腐、烤玉米、胡椒餅等台灣小吃，除了吃美食，也帶他們體驗傳統挽臉、鳥卦以及經絡按摩。

不過，許淑華今（10）日提到，她沒提早通知澳洲猛男消防員出沒饒河夜市、松山慈祐宮，讓很多女粉絲森七七，為了要彌補無心之過，她再多貼幾張照片，讓大家瞧瞧！也請大家別森七七哦！她真的不是故意的！