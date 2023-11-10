第一屆「永續金融先行者聯盟」五大成績單揭曉！首屆聯盟輪值主席、中信金控總經理陳佳文表示，去年綠色採購總金額近新台幣15億元，較2021年成長67％、透過投融資實際投入前瞻戰略經濟活動及行政院國發會2050淨零排放路徑的關鍵戰略產業總金額更逾新台幣5,800億元，較2021年成長24％。

為達成2050淨零排放與促進永續發展，金管會在去年9月5日成立「永續金融先行者聯盟」，首屆成員共有五家，包括：中信金、國泰金、玉山金、元大金及第一金。聯盟在「綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌」等五大議題上提出目標承諾。

金管會綜規處長胡則華表示，當初會選擇這五家，就是評估五家金控在銀行、證券、保險，都有不同大小的企業客戶，本身永續金融就做得不錯，期望帶動業界。她以「木桶理論」比喻，木桶的組成板子有長有短，「先行者」就像長板子、做的好，但若想要滴水不漏，就要讓短板子也變長，希望先行者可帶領其他業者成長，預計明年將有1家新的金控成員將加入。

明年輪值主席將從中信金交接到玉山金接棒，並將在10日下午開會討論明年的重點工作目標。胡則華透露，明年目標在訂定中，但可確定的是會把「循環採購」目標放入，二是「提供可蒐集的生物多樣性項目」，協助業界「辨識」對大自然依賴與影響的程度。

首年成績在「綠色採購金額」部分，陳佳文指出，去年先行者全部獲選為綠色採購績優單位，五家綠色採購金額達14億5,932萬元、較前一年成長67％；「資訊揭露」部分，皆已取得第三方確信或保證，皆已盤查並揭露高碳排部位的排放量及行業別。

在「投融資與議合」投融資議合上，截至去年底先行者平均議合完成率達60％、議合企業中訂定2050減碳目標的平均比達71％、五家金控的永續投融資餘額共5,811億，成長24％。

在「協助與推廣」上，去年先行者發展的永續應用或分析工具有7項、今年有8項，去年主辦與參與的痤談會有33場、今年前九月有31場。「與國際接軌」則是五家都入選DJSI世界指數及新興市場指數。