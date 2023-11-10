台中市洪姓女子與張姓女子為鄰居，2人疑似不合，洪女自2022年起竟冒用張的電話與住址資料，半年內檢舉違規車輛達218次；近日張女接獲警方查證檢舉電話時才發現，洪女冒用她的電話與住址檢舉，憤而提告，警方受理後依違反偽造文書罪及《個資法》函送台中地檢署偵辦。

大雅警分局指出，警方清查交通檢舉案件時，經辦員警撥打檢舉人所留電話，便向張姓女子求證，但張告知未有檢舉違規情事，警方即展開調查，追查發現，張姓女子電話遭洪姓女子冒用，並據以偵辦。

據警方了解，50歲洪女與鄰居58歲張女曾因房屋加蓋等問題發生糾紛，洪女見路邊常有違停車輛，想檢舉又擔心被報復，乾脆冒用張女的電話及地址，自2022年2月起到2023年7月間，向警察局檢舉交通違規高達218次。

警方指出，近來警方撥打檢舉人所留電話，要進一步確認相關檢舉內容，張女在電話那頭卻是一頭霧水，警方進一步查證，才發現是洪女冒用張女的電話與地址遭鄰居，張女氣得大罵，堅持要提告。

最後警方依規定受理送辦，並呼籲，民眾檢舉交通違規，應依違反道路交通管理事件統一裁罰基準，及處理細則第20條，填寫姓名、身分證統一編號、住址及電話號碼，切勿冒用他人身分資料檢舉，以免觸法。