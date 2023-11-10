民進黨總統參選人賴清德今下午出席桃園三選區民進黨立委參選人彭俊豪後援會成立大會，行政院副院長鄭文燦也到場支持，現場湧入逾1000名支持者。彭俊豪對上國民黨現任立委魯明哲，戰況激烈。賴清德喊話民眾支持年輕生力軍，為鄉親爭取福利和建設。

鄭文燦表示，愛桃園已經成為自己的DNA，中壢在民進黨執政8年成長很多，相信彭俊豪是最棒的人才，中央挹注相當多經費在中壢，需要彭俊豪在中央接棒，持續監督中壢發展。

賴清德表示，支持彭俊豪有3大理由，第一是要為社會栽培好人才，第二是要為桃園未來發展培養生力軍，第三則是為了國家、為了台灣持續發展，彭在議會展現專業問政沒讓人失望，推薦大家選擇有理想抱負、認真負責的「中壢周杰倫」彭俊豪。

賴清德強調，他若當選一定堅定守護台灣安全、深化民主、促進兩岸和平、經濟繁榮發展，都是他未來的使命，民進黨過去跟大家站在一起為民主打拚，未來要為和平奮鬥，他們希望跟大陸做朋友，不希望為敵，願意幫助對方的困難，但是對方一定要對等尊嚴對待台灣。

賴清德也說，他提出桃竹苗大矽谷園區，必須有計畫性的發展桃竹苗本身的科技產業，特別是半導體產業，台積電是全世界最大的半導體廠商，不來龍潭很可惜。相信彭俊豪與鄭文燦，一個擅長爭取、一個擅長溝通，這部分就要讓彭俊豪當選後去努力。