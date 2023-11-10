竹科某IC設計公司驚傳經理猝死在員工臨時宿舍，警方在10日上午11點多接獲報案，有竹科員工疑似猝死在員工宿舍，到場後發現該名經理躺在浴室，經救護人員評估明顯死亡，警方初步勘驗，現場無打鬥跡象排除他殺，也已聯繫家屬到場，後續將報請相驗。

據了解，竹科1家IC設計公司某位經理11日上班時間未出現，同事打電話也都沒接，今天11點左右，同事到員工臨時宿舍敲門都未獲回應，後來以鑰匙開門後，發現他已倒臥在浴室，連忙報警。

警消到場後，發現該名經理躺在浴室，經救護人員評估明顯死亡，警方也在現場拉起封鎖線，禁止人員進出，消息也傳遍該公司群組和網路。警方現場初步勘驗無打鬥跡象，研判無他殺之嫌，也已聯繫上家屬，後續將報請相驗。

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