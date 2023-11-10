福建金門地方法院於今年8月7日函請金門縣政府辦理抽選「2024年度備選國民法官初選名冊」，縣府民政處已於9月19日公開辦理抽選程序，抽選人數總計375名。今(10)日下午金門地院召開第一次審查會議，經審查後依備選國民法官審核小組職權行使辦法第16條第1項規定，以決議核定列載於複選名冊人數共330人，並造具「備選國民法官複選名冊」，以供明年適用國民法官法之案件使用。

金門地院指出，國民法官法已於民國今年1月1日正式實施，所有年滿23歲之國民，均有機會被抽選擔任國民法官，並與職業法官一起參與因故意犯罪發生死亡結果之審判案件，是我國司法史上非常重要的里程碑。

金門地院說明，經縣府民政處於9月19日公開辦理抽選程序抽選出375位名單後，該院已組成明年度備選國民法官審核小組，並利用司法院建置之國民法官資訊系統，進行國民法官法規定之各項資格初步篩選後，於今日下午召開第一次審查會議，經審查後依備選國民法官審核小組職權行使辦法第16條第1項規定，以決議核定列載於複選名冊人數共330人，並造具「備選國民法官複選名冊」，以供2024年適用國民法官法之案件使用。

金門地院表示，該院將於造具「備選國民法官複選名冊」後，以中華郵政掛號郵寄正式公文，通知所有備選國民法官，請備選國民法官注意依時程填寫「備選國民法官自我申告調查表」，確認自己是否有無法參與審判的情形，可以選擇紙本或線上方式填寫回傳法院，如果都沒有申告調查表所列載或自身並無其他難以參與審判的事由，則不用填寫。

金門地院強調，透過國民實際參與審判，除能提供各國民法官不同的價值觀及多方的社會經驗，與職業法官法律專業觀點互相激盪，期能使判決結果提昇司法透明度，反映國民正當法律感情外，亦可藉此強化民眾之法律知識，增進國民對於司法審判之瞭解與信賴，並真正達到彰顯國民主權之最終目標。