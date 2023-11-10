英國搖滾天團Coldplay明晚即將在高雄世運主場館登台、連唱2天，網路上「讓票社團」竟然還有票券釋出，高雄市政府警察局特地找來女警、拍攝幽默短片提醒歌迷，網路上陌生的賣票、讓票幾乎都是騙局，歌迷切勿自以為幸運撿到機會，到了現場才被驗出假票，掃興又得不償失。

短片以「三隻小豬」為主題，3位女同事吃著零食相約追星參加演唱會，才正愁買不到門票時，突然把腦筋動到臉書上的讓票社團尋票，一開始還懷疑是否是騙局，但見對方強調「可面交」，看起來與真實票券無異，便興沖沖前往赴約買票。

到了演唱會當天，3人盛裝打扮、歡欣鼓舞前往演唱會場，驗票時卻遭工作人員擋下，發現3人拿的是假票，工作人員冷眼問「讓票社團買的齁？」瞬間打臉3女，這時她們才知小心翼翼的結果仍然受騙，名符其實成了「三隻小豬」。

該短片由旗山分局員警擔任，且均為素人第一次演戲，簡潔的劇情安排頗具「笑果」，一推出就廣為流傳。

警方提醒，常見的詐騙手法會透過臉書或LINE進行交易，不僅完全沒有保障，只要賣方封鎖、刪除帳號，則糾紛求助無門，民眾購買票券應至有公信力的平臺、窗口購買，拒絕來路不明的票券，匯款前仔細確認交易對象及商品，或等真的拿到門票確認真偽後再付款。尤其現在詐騙技術純熟，所有購票證明、身分證都可能造假，建議最直接的方式就是「拒絕向陌生人購買」。