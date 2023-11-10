全球最大、素有地球的肺之稱的巴西亞馬遜雨林，與全球氣候關係密不可分，森林破壞問題值得全世界共同關注，森林砍伐以及非法盜伐自2022年8月至2023年7月期間下降了22.3%。該國政府在聲明中表示，這是自2019年以來雨林面積消減最小的1次紀錄，不過在這段期間仍有9001平方公里面積的雨林遭到砍伐。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）10日報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示在他第一個任期中的前7個月，致力於保護亞馬遜雨林，但實現的雨林面積縮減仍然遠遠低於目標。

巴西環境部長席爾瓦（Marina Silva）在新聞發布會上表示，政府致力於2030年之前完全消除這個問題，以對抗森林砍伐，席爾瓦提到亞馬遜州嚴重乾旱與聖嬰現象以及氣候變化有關。

她表示：「我們知道這是一個重大挑戰，但我們將我們的監測能力提高了200％，計劃正在迅速取得成果。」

亞馬遜被譽為世界上最大的熱帶雨林，而在巴西總統魯拉的任內，每年仍然面臨著大規模森林砍伐的挑戰。