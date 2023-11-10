國防部9日表示，8日晚間7時23分，偵獲中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。國防部指出，該火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外。國軍保持高度警戒，周密掌握相關動態，並採取預應作為，確保空防安全。

對此，前海軍艦長張競今（10）日質疑，究竟軍聞社刻意如此發佈新聞稿，真正目的是什麼呢？

張競在臉書表示，昆明飛航情報區11月2日就已經發佈飛航安全通報，可以預知是在西昌衛星發射中心第二號工位(發射架位置)實施發射作業。

張競分析，根據飛航安全通報所顯示危險區，其實亦就是長征三號乙運載火箭第一與第二級火箭殘骸回落區，吾人就可推估出該枚運載火箭將通過臺灣周邊空域上空。

張競認為，要獲得此項探空運載火箭發射活動相關飛航軌跡，到底該稱為「守株待兔」、「順利掌握」還是「偵獲」，這恐怕真是值得討論一下吧？

張競提醒，從西昌衛星發射中心發射升空，計劃進入地球同步轉移軌道之衛星，基本上在升空進軌階段都會通過臺灣周邊空域；至於飛越時高度為何？是否在大氣層外，這都可以計算出來。

張競直言，在19：23發射後，馬上就能夠在19：23掌握動態，這實在很有一套！使用「偵獲」字辭，實在有些不太精準，但也講不出來那邊不對勁。「偵獲」已預知之發射活動，其實並不等於展現預警與全空域監控能力，此點吾人必須牢記在心。