日本尼康（Nikon）為了重振業績，將大幅轉變半導體光刻機業務的戰略。目前全球市佔率排名第3的尼康將採用不違反對華出口管制的成熟技術設備，在2024年投放新産品，通過尋求逆勢開拓中國市場，以實現捲土重來。

《日經中文網》報導說，尼康預測2023財年（截至2024年3月）的合併凈利潤將同比減少22%，降至350億日元（約合台幣72億元）。半導體設備相關的精密機械業務以及相機影像業務是2大支柱，其中高檔微單相機銷售強勁，但精密機械業務低迷影響獲利。

報導說，光刻機是半導體製造的核心，三菱UFJ摩根士丹利證券的調查顯示，從2022年的光刻機銷量來看，排在首位的ASML的全球市佔率為62%，排在第2位的佳能為31%，尼康排在第3位，僅為7%。

尼康和佳能曾在1990年代之前主導市場，但在最尖端的極紫外(EUV)設備的開發競爭中敗給了ASML，目前極紫外光刻機全世界只有ASML能生産。另一方面，尼康的經營資源分散在各種光源上，缺乏強勢領域。1990年代一直向美國英特爾銷售尖端設備，但開拓其他客戶的進展遲緩。

作為打開局面的對策，尼康將於2024年夏季時隔24年推出採用成熟技術的光刻機新産品。使用了1990年代初實用化、被稱為「i線」的老一代光源技術，著眼於適合製造需要耐久性的功率半導體等的特點。

報導表示，日本政府與美國的對華管制保持一致步調，2023年7月將半導體製造設備納入對華出口管制對象。由於中國企業越來越難以從海外採購到最尖端的設備，正在將生産線改為面向功率半導體等非尖端産品。

此外，實用化已過去1/4世紀的「i線」等老一代設備不在管制範圍之內。進入2000年後實用化的設備本來屬於限制對象，但尼康降低了設備的性能，使之只能用於非尖端半導體的生産。據介紹，這些措施的結果是大部分産品「不在出口管制範圍之內」。

精機業務本部長濱谷正人幹勁十足地表示，「我們正在與經濟産業省討論，認為沒有問題，將在中國積極銷售」。在出口管制的背景下，尼康能否以開拓中國市場為契機挽回局面？將成為東山再起的試金石。