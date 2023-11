「兄弟本色G.U.T.S」時隔6年再發行新單曲〈Return to Duty〉10日出席代言射擊遊戲《決勝時刻:現代戰爭III 2023》記者會,代言價碼粗估吸金上千萬元。團員MC HotDog熱狗近來推出新專輯,其中新歌〈樓下的房客〉疑似抄襲知名作家朱德庸創作的作品《跳樓》,隨後這首歌已下架,還會唱這首歌?熱狗霸氣回應:「我也不想唱了。」一旁的大淵則表示:「狗哥的歌超多的,歌單一排出來就50幾首,唱不完。」

被問及與朱德庸的後續處理?熱狗表示,「I am good. Thanks for asking.(感謝關心,我很好)風雨終究會過去,(新專輯)少一首歌就少一首歌,歌再寫就有了,又不是寫不出來。」並透露,這件事對他來說已經是告一個段落,「我不收(歌曲)了,就沒有談授權。」

熱狗將在12月23、24日再度登上台北小巨蛋開唱,日前透露,這次攻蛋有可能是最後一次,昨澄清,他沒有要封麥,只是多年來站上小巨蛋表演逾20次,「這次最特別的一次,我也不是一天到晚在小巨蛋開演唱會,久久一次,我不知道下次小巨蛋是什麼時候」,有望登上大巨蛋?他笑說,「還沒想這麼多。」

張震嶽與老婆小涵結婚5年,9月才補辦婚宴,現場席開近百桌,氣氛熱鬧;而瘦子與老婆去年5月宣布登記結婚,隨後迎來愛女誕生,何時補辦婚宴?瘦子表示,「還沒有舉辦,今年都在工作,都沒有時間去想,但這件事情早晚要處理。」