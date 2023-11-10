「兄弟本色G.U.T.S」時隔6年再發行新單曲〈Return to Duty〉10日出席代言射擊遊戲《決勝時刻：現代戰爭III 2023》記者會，代言價碼粗估吸金上千萬元。團員MC HotDog熱狗近來推出新專輯，其中新歌〈樓下的房客〉疑似抄襲知名作家朱德庸創作的作品《跳樓》，隨後這首歌已下架，還會唱這首歌？熱狗霸氣回應：「我也不想唱了。」一旁的大淵則表示：「狗哥的歌超多的，歌單一排出來就50幾首，唱不完。」

被問及與朱德庸的後續處理？熱狗表示，「I am good. Thanks for asking.（感謝關心，我很好）風雨終究會過去，（新專輯）少一首歌就少一首歌，歌再寫就有了，又不是寫不出來。」並透露，這件事對他來說已經是告一個段落，「我不收（歌曲）了，就沒有談授權。」

熱狗將在12月23、24日再度登上台北小巨蛋開唱，日前透露，這次攻蛋有可能是最後一次，昨澄清，他沒有要封麥，只是多年來站上小巨蛋表演逾20次，「這次最特別的一次，我也不是一天到晚在小巨蛋開演唱會，久久一次，我不知道下次小巨蛋是什麼時候」，有望登上大巨蛋？他笑說，「還沒想這麼多。」

張震嶽與老婆小涵結婚5年，9月才補辦婚宴，現場席開近百桌，氣氛熱鬧；而瘦子與老婆去年5月宣布登記結婚，隨後迎來愛女誕生，何時補辦婚宴？瘦子表示，「還沒有舉辦，今年都在工作，都沒有時間去想，但這件事情早晚要處理。」