周渝民和導演黃文英暢聊《車頂上的玄天上帝》拍攝秘辛。（《哇！有事嗎》提供）

金鐘影帝周渝民（仔仔）闊別6年重返大銀幕主演《車頂上的玄天上帝》，近日和導演黃文英一起上Podcast、YouTube節目《哇！有事嗎》宣傳，他與太太喻虹淵迎接結婚8周年，聊到愛情中的「成全」，仔仔說這是2人生小孩前就討論過的，由他賺錢養家，另一半照顧女兒，「出去工作有出去的辛苦，在家有她的辛苦，但她常常喝午茶！行程比我還滿，包括媽媽們的聚會、小朋友生日、家長會，她有自己紓壓的方式。」

周渝民形容他對表演的熱愛是「想要演別人的人生，超過我自己的人生」，謙稱自己既悶又無趣，讓主持人相當訝異：「怎麼會，你不是雙子座嗎？」周渝民聽到後開玩笑回應：「我很不像雙子座，我的激情可能在F4時代已經燃燒殆盡。」聽到主持人稱讚他語速慢、聲音好聽有氣質，仔仔則語出驚人地自曝：「喜歡齁？目前本人支氣管炎快要1個月。」

片中他1人分飾2角，演阿公時的老妝細緻講究，周渝民說畫老妝前要打石膏開模，但有密閉空間恐懼要克服；建築師的角色則和林依晨有床戲，周渝民曾在受訪時說他被攝影師虧「太急了」，步驟直接從1跳到5，他略顯害羞說：「第一個take 確實省略了很多前面的步驟…之前的投射（經驗）差不多就是這樣啊。」說完又忍不住大笑出聲。導演則補充該片講的是女性的成長，她要拍的是成年人的情感而非情慾戲，讓主持人忍不住笑虧：「難怪在電影裡面好短喔（指床戲）！」

至於平時的紓壓方式，仔仔說是家裡有個專屬於他的小廁所，裡面擺滿衛浴用品，他收工後不會在客廳、房間放鬆，而是在廁所裡淋浴間卸妝放空；去外地工作時，他也會把這些物品搬去飯店，同樣的位子角度，「我就是在締造家的習慣，所以我可以不出門，休假也不會離開酒店」，是屬於他的生活儀式。

《車頂上的玄天上帝》17日全台上映。