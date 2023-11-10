大陸新生代女神趙露思近年人氣直線攀升，不久前發行新單曲〈有你在（you are my light）〉，治癒系歌聲受到許多粉絲喜愛。昨（9日）趙露思舉辦25歲生日見面會，連換6套不同造型，給粉絲滿滿驚喜，不過其中「迷彩小可愛」造型卻引發不少網友吐槽，意外掀起熱議。

生日會上，寵粉的趙露思除了換上紅素色古裝表演古箏，重現自己在古裝劇《星漢燦爛》中的經典造型外，也戴上王冠換穿水鑽公主洋裝，許願切生日蛋糕，另外她還呈現日前韓團偶像流行的貼鑽妝造，穿上蝴蝶翅膀，翻唱歌手孫燕姿的歌曲〈第一天〉展現甜美嗓音。

趙露思25歲生日見面會，為給粉絲驚喜，連換6套不同造型。（翻攝自趙露思工作室 微博）

不過，其中一套衣服，趙露思換上迷彩小可愛，外搭皮質配件，加上短裙的搭配，更顯身材，帥氣又性感。不過這套穿搭，卻引發部分網友開酸「趙露思為什麼要伸舌頭，拿油膩當性感」、「是不是用力過猛了，清純小花直接變油膩辣妹」、「趙露思這組照片真難評，過於油膩了」，不果也有粉絲力挺認為，多嘗試不同造型也很棒，在微博引發討論。