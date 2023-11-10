在日本影視圈有許多女演員不僅有美貌還有演技，且近年越來越多年輕又會演的新生代，甚至紅到被視為「國寶級」的程度；不久前知名排行榜調查網站「Rankingoo」公開「國寶級美女演員」排行榜，曾是30世代人氣女演員的綾瀨遙只有第2名，由人妻北川景子奪下冠軍。

日本知名排行榜調查網站「Rankingoo」日前公開一份「國寶級美女演員」排行榜，在11202人投票中，不分男女老少，第1名是人妻女星北川景子（1405票），以多出近900票成績打敗擁有高人氣的綾瀨遙（566票），她出道逾20年演技和美貌仍十分出眾，還多次當選日本女生最想成為的女星。

第2名的綾瀨遙先前在「30世代人氣女演員」排行榜打敗北川景子，38歲的她主演過許多熱門影視作品，凍齡美貌和火辣身材，及招牌爽朗笑容，成功擄獲大票粉絲心；最意外的是，第3名是僅有23歲的濱邊美波，她11歲就開始演戲，這些年在演技上也越來越進步，拿下過多座演技大獎的新人獎肯定。

排行榜的第4名至第10名分別是，深田恭子（472票）、廣瀨鈴（372票）、新垣結衣（348票）、佐佐木希（339票）、橋本環奈（291票）、檀麗（288票）和白石麻衣（280票）。