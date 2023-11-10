香港富商「大劉」劉鑾雄今（10日）突召開記者會，對於外界的各種傳聞，一一做出回應，其中鬧得沸沸揚揚的「遺產風波」，他也親自說明，更暗指舊愛呂麗君是「賤人」。

劉鑾雄去年被拍到和呂麗君現身商場，兩人傳出復合，但其實他只是為了幫呂麗君解決財務問題，斥資4千萬港幣（約台幣1.6億）買下她的房產，卻被傳他更改遺囑，把財產都留給呂麗君和她生的孩子。

這讓劉鑾雄相當不滿，覺得幫忙對方，她卻用網路水軍散播謠言，直呼「後悔之前幫那個賤人，應該讓她破產」，港媒追問賤人是否指呂麗君，他笑回「我沒有說哪個」、「叫她賤人就好」。

而之前還傳出甘比投資失敗，害他賠很多錢，已經失寵，對此，劉鑾雄否認謠言，「要還公道給太太，要保護家人」，透露甘比投資藝術品幫他賺了2百億港幣（約新台幣840億元）。

至於之後會不會更改遺囑，劉鑾雄表示要看妻子和兒女會不會照他的意思做，不過他很有信心甘比及3個兒女會聽他的話。劉鑾雄和現任妻子甘比育有2女1子，身家高達136億美元（約新台幣4400億元）。