前一段時間受疫情影響，許多不用出門的活動開始變得熱門，室內植栽也搭上潮流，尤其有獨特外型的「鹿角蕨」更因此爆紅，日前才有神秘買家砸600萬元買下名為「Jenny」的鹿角蕨，今（10）日在台南登場的「亞洲植物博覽會」，又有一株金童孢子苗以1000萬元的驚人價格成交。

「亞洲植物博覽會」今日起至12日在大臺南會展中心登場，主辦單位特別從台灣收藏家手中，請來兩株市場價格高達千萬元的鹿角蕨Grace與Tiara，是這兩株鹿角蕨首度參加展出，消息曝光後引起日、泰、星國玩家關注，不少人興奮的想來現場一睹風采。

其實，除了Grace與Tiara外，現場還有多株百萬等級的鹿角蕨預估場內總價值破億元！主辦單位日前就透露，展覽首日會提供全新的「鹿角蕨金童孢子苗」來拍賣，不要看外觀小小一坨好像青苔，但其實玩家們私下預估價格將達到至少700萬元。

今日活動正式登場，不少蕨類粉專透露，該株金童孢子苗最後以新台幣1000萬元的價格拍出，創下鹿角蕨的最高成交單價，讓網友驚呼「跟上次的買家同一個嗎？」、「比上次更誇張」、「誰說台灣景氣不好的？」

不過也引起部分網友起疑，質疑是行銷手法，說「到底誰會拿1000萬到現場買植物啊」、「但是鹿角蕨市場一片冷，笑死」、「600→700→1000，沒有極限」、「金管會是不是要查一下啊」。