李憲章大使（左二）、愛國友台小組裴克多主席（左一）、愛國留台校友會會長李特（中）、曾館長與塔林大學學術圖書館Kollist館長共同展示古籍復刻圖書《金剛般若波羅蜜經》。（愛沙尼亞代表處提供）

本處李大使憲章本（11）月9日下午四時陪同我國家圖書館曾館長淑賢一行訪問愛沙尼亞塔林大學（Tallinn University) ，並與該校簽署設置「臺灣漢學資源中心」（Taiwan Resource Center for Chinese Studies, TRCCS）備忘及舉行台灣圖書空間啟用揭牌儀式。該校成為國圖在全球合作設置漢學中心的第47個大學、學術機構。

簽約儀式由塔林大學學術圖書館館長Andres Kollist與國圖曾館長代表雙方簽約及主持啟用儀式。曾館長將國圖收藏的國寶級古籍復刻書《註東坡先生詩》、《金剛般若波羅蜜經》作為象徵性藏品致贈塔林大學，開啟雙方合作的序幕。

李大使及愛國國會友台小組裴克多（Kristo Enn Vaga)、愛國留台校友會會長李特（Rüüt Kaljula）應邀出席；駐波蘭代表處教育組陳美芬組長、該校人文學院副院長Alari Allik教授、多位愛國前議員、前歐洲議會議員、塔林學術界、漢學愛好人士及在該校就讀的兩位台灣留學生計30餘人參加。

李大使及裴克多主席應邀於會中致詞祝賀。李大使歡迎及感謝曾館長遠道至愛國與塔林大學簽署合作備忘錄，此為國圖繼去（2022）年10月間與愛國塔圖大學成立漢學資源中心之後在愛國成立的第二個研究據點，為台愛學術交流再創新猷，並提升台灣與漢學研究的重要性及能見度，厚實愛國相關領域研究的資源，以及強化台愛兩國學術教育及圖書館系統的合作與連結。

李大使及曾館長閱讀國圖與塔林大學簽署「台灣漢學資源中心」約本內容。（愛沙尼亞代表處提供）

簽約後，李大使與曾館長及塔林大學學術圖書館Kollist館長（右二）合影。

李大使向愛國前國會議員及友台小組裴克多主席交談說明漢學資源中心。（愛沙尼亞代表處提供）

李大使與曾館長、塔林大學學術圖書館Kollist館長（右二）在「台灣漢學資源中心」牌匾及台灣圖書專區前合影。（愛沙尼亞代表處提供）

李大使說明台灣作為漢學研究最佳據點的主要原因，包括自由民主及多元包容的社會體制、能量充沛的學術研究環境、豐厚的中華文物寶藏及融合台灣本土特色的中華文化，以及政府政策支持及提供多元優質獎助學金、華語教學金計畫，使台灣成為國際學生、學者深造研究的絕佳基地，也是深入瞭解台灣、中華文化及漢學研究的不二選擇。

裴克多主席致詞表示，台灣與愛沙尼亞同為理念相近的民主夥伴，台灣在各個領域的成就及對國際社會的貢獻，令人敬佩，值得愛國學習仿效。尤其台灣即使無時無刻面對中國的軍事威脅，仍然慷慨提供烏克蘭人道援助及協助重建，為一值得尊敬與合作的民主夥伴。感謝國圖捐贈圖書，充實塔林大學圖書館藏及漢學研究資源，嘉惠愛國莘莘學子及學術社群。

李大使及曾館長並在該校人員陪同下參觀圖書館古籍收藏及書庫、圖書借閱歸還系統、數位化設備及操作示範，並介紹日後展示台灣圖書及閱覽的專屬空間。