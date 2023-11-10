藍白合瀕臨破局，前總統馬英九今(10日)呼籲採取「全民調」。對此，前立委郭正亮表示，若民進黨無法下架、無法政黨輪替的代價太大，兩岸關係會往惡性發展，不敢說會開戰，但經濟一定非常慘，馬英九是對台灣有責任感才跳出來，韓國瑜則是知道藍白不合，侯韓配也贏不了，今天是「柳暗花明又一村」，希望大家能就新轉折盡快做決定。

郭正亮今日晚間在政論節目《中天辣晚報》表示，馬英九很有創意，因為用「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨的賴蕭配做對比式全民調，會有一些人不喜歡因為其中1人，就不願意支持，所以這種民調過去比較少做，現在就是說，侯、柯二人就是「注定要在一起」，要以「侯柯配」、「柯侯配」對上民進黨「賴蕭配」(賴清德、蕭美琴)，且侯友宜還不一定會輸。

郭正亮指出，會須考慮藍白合的原因，也包括無法政黨輪替、民進黨無法下架的代價實在太大。兩岸險峻的程度，包括貿易壁壘調查明年1月就要公布，若是賴清德當選，兩岸恐怕就要進入經貿戰，這幾乎無法阻擋，因為以賴的定位，完全沒有恢復對話交流的可能，大陸該制裁的項目都會公事公辦。

郭正亮也提到兩岸可能會有衝突，看賴清德那個樣子，到現在還在說「九二共識就是一國兩制」，真的受不了，連大陸國台辦主任宋濤都說不是這樣，賴還是要硬拗。

郭正亮指出，台灣的總統掌握太多政治資源，歷史上從來沒有人不連任，所以這次敗選不是等4年、而是8年！若賴當選，未來八年台灣會不會發生戰爭，他沒有把握，但很清楚台灣的經濟會變得非常慘，這是幾乎是確定的，兩岸衝突是否會發展到戰爭局面，不敢這樣說，但能肯定是往惡性方向發展。

郭正亮強調，「你要對台灣有一定的責任感」，所以馬英九才跳出來，另外馬也有考慮到，這一次不只是選總統，還有選立委、選行政權、立法權，甚至把民進黨遺留的問題做徹底糾正，所以將近20個藍營立委參選人都跳出來支持馬英九，因為他們真的覺得，藍白沒有合，立委選舉會有變數，本來國民黨成為第一大黨的機率是很高的，搞到藍白破局，很多選區會因為5%選票的差距敗選。

郭正亮也提到，韓國瑜跳出來挺馬英九是加大份量，侯友宜想找韓當副手，但韓知道沒有藍白合，侯韓配也不會贏，那柯文哲找郭台銘也不會贏，還是要處理根本性問題。對於未來發展，郭正亮認為，今天叫「柳暗花明又一村」，希望大家能就新的轉折，趕快做決定。