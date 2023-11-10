多名澳洲消防員昨天(9日)來台，與新北消防局合作拍攝形象月曆，民進黨立委許淑華還特地帶他們去逛饒河夜市，未料當晚就被民眾目擊到，準備回旅館的澳洲消防員們，竟公然在捷運上開喝啤酒，對此北捷也做出回應。

有網友在threads上貼出一段影片，只見幾個外國人坐在座位上聊天，人手一瓶啤酒，邊喝邊聊，離譜的是大大的禁止飲食告示就貼在他們座位後，讓同車廂民眾看到傻眼。

網友認出捷運上開啤酒趴的，就是才剛民進黨立委許淑華逛完夜市的澳洲消防員們。(圖／許淑華臉書)

影片PO上網後，立刻有眼尖網友認出畫面中的外國壯漢，就是來台拍攝形象照的澳洲消防員們，紛紛留言：「太誇張了吧」、「沒人檢舉嗎」、「為什麼一直喝啊，禁止飲食標誌就在背後耶」，原PO則表示，自己當下不知道壯漢們的身分，事後才知道是澳洲消防員。

對此北捷表示，搭乘捷運禁止飲食，違者可罰1500至7500元罰鍰，但昨天並未接獲檢舉，將會持續透過廣播、顯示器與海報加強宣導。

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