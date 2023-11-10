前總統馬英九。（本報資料照片）

「藍白合」仍陷入僵局，馬英九基金會執行長蕭旭岑10日接受專訪，轉達前總統馬英九支持全民調，黨內陸續表態贊成。民眾黨總統參選人柯文哲陣營認為，過去還沒有時間壓力，隨著登記時間愈來愈近，「理性藍」不得不把國民黨內的壓力鍋掀開，樂見「理性藍」將國民黨與國民黨總統參選人侯友宜拉回正道。

馬英九今開第一槍，建議應以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨的「賴蕭配」作「對比式全民調」，前高雄市長韓國瑜也表示贊同，與柯文哲交情不錯的基隆市長謝國樑及其他藍營小雞紛紛跟進表態，球又再度回到國民黨主席朱立倫身上，民眾黨方面則繼續等待藍營「善意回應」。

藍營人士批評，侯友宜自己不夠強，完全卡住所有靈活度與可能性，過去大家心裡都有答案，只是敢怒不敢言，如今藍營大老看不下去，紛紛跳出來表態，就是不讓金溥聰一個人亂搞。

藍營人士表示，因為金溥聰、侯友宜都採取非常強硬的態度，始終不接受全民調，而朱立倫只能盡量協商出侯友宜可以接受的方式，才提出日本、德國模式，這些藍營大老背書後，盼朱立倫有更多的彈性。

柯營幕僚表示，很多人都看到這個國家的危機，也聽到很多國民黨小雞的心聲，這些對局勢很憂心的人屏除黨派成見，願意公開喊話，代表國民黨內壓力已經到極限，必須阻止火車對撞，樂見這樣的「理性藍」把國民黨與侯友宜拉回正道。

柯營幕僚分析，過去還沒有時間壓力，鍋蓋沒有被掀開，隨著登記時間愈來愈近，加上民眾黨丟出3份民調，要讓大家面對現實，這些「理性藍」看到民意向背，不得不把國民黨內的壓力鍋掀開。

另名民眾黨人士強調，柯文哲自始自終都沒有變，只是希望公平比賽機制，馬英九、韓國瑜建議全民調，民眾黨當然也樂於回應，雖然馬英九的提出方法與民眾黨不同，但相對來說已是合理的比賽機制，基於時間不多，也為展現高度善意，基本上可以接受柯侯、侯柯對比賴蕭的民調方式。

民眾黨人士說， 馬英九在黨內有崇高地位，所以丟出來一呼百應，不管藍營在檯面上如何為日本、德國民調模式辯護，其實私底下接觸藍營朋友時，大家都認為應該全民調，只是迫於壓力跟著黨意走，因此，看到有黨內領袖公開表態後，才前仆後繼出來講出「心中真實的想法」。

民眾黨人士認為，馬英九與韓國瑜已經代表「正藍」，發言的意義與份量很大，國民黨黨內的民意沒有辦法忽視，相對先前的僵局，藍白合仍是可以期待，在最後關頭之前，只要有整合可能性都可以來談，最後的決定都在朱立倫、侯友宜的一念之間。