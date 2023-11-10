近日，有網友分享日本一間中華料理餐廳，由兩名正妹女大學生經營掌廚，引起眾多鄉民的好奇心，其中更有眼尖網友發現，其中一位女大學生竟是台灣知名棒球員「貓仔」許銘傑的女兒，引發熱議。

一名網友在論壇「PTT」分享一間日本中華料理餐廳，透露由兩位女大學生共同經營掌廚，店內的招牌是炒飯，而2人之所以會接手，原來是老闆的孫女不希望爺爺的店消失，因此毅然決然選擇接手，並請來好友幫忙。

除了餐點美味外，牆上還掛著一件台灣隊的棒球衣，原PO也不禁詢問「如果可以在這樣的店裡，跟兩位正妹女大生一起工作，會是什麼樣的感覺？」。

貼文曝光後，立馬有眼尖的網友辨識出，其中一位女大學生是台灣知名棒球員「貓仔」許銘傑的女兒，引起一陣熱議，紛紛留言回應「很清秀啊，蠻可愛的」、「女兒很正耶」、「許銘傑的女兒啊，很正」、「原來是他女兒，這店家真的很多YT採訪過」、「原來是岳父大人的女兒」。