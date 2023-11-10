JO1成員與那城獎（前排左起）率領川西拓實、河野純喜、白岩瑠姬、佐藤景瑚，金城碧海（後排左起）、豆原一成、川尻蓮、木全翔也、大平祥生、鶴房汐恩受訪。（大鴻藝術提供）

日本鮮肉男團「JO1」首度來台，昨（9日）搭機抵達松山機場時就受到熱烈歡迎，今（10日）受訪時，成員河野純喜也開心說說，「平常就有很多台灣粉絲會來日本看我們演唱會，沒想到第一次來台，大家那麼熱情迎接我們，台灣粉絲竟然有那麼多，那麼多人來迎接很感動，我們會繼續努力的。」隊長與那城獎也大讚：「我覺得台灣人都充滿笑容、很溫柔。」

JO1因選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》出身，結合日本偶像看重的成員個性魅力與韓國偶像表演的俐落與整齊劃一，甫出道就擁有超高人氣，由於隊內2位成員白岩瑠姬和豆原一成曾被日本《ViVi》雜誌票選為「國寶級美男」，聊到顏值話題，11位成員都相當自戀地表示，自己是顏值擔當，而接機現場有粉絲準備「歡迎神顏男團JO1初次蒞臨台灣！」他們也當場現學現賣「我們是神顏男團JO1」的中文。

被問及出道變化最大的成員，大家紛紛表示是隊長與那城獎，河野純喜說：「我覺得他變得更溫柔、包容，還在參與《PRODUCE 101 JAPAN》的時候，他比較氣勢凌人。」川西拓實也補充：「其實與那城獎的本性很溫柔啦，出道後還要統整大家、照顧大家。」他也解釋：「我不太會因為工作的事情發飆，但會為了守護大家而動怒。」帥氣發言讓全場讚爆。