國民黨團總召曾銘宗近日在司法法制委員會質詢時，痛批監察院彈劾和糾正案件數越來越少，真的是廢掉算了！他指出，監察院功能在萎縮，彈劾和糾正件數都大幅減少，整個派系化。國民黨前台北市議員、大安區立委參選人羅智強直批，自蔡英文提名陳菊為監察院長，監院徹底綠化，只剩政治酬庸、分贓資源及政黨打手功能，遇民進黨政府重大缺失就繞道。只剩審計部還有點功能，竟也想黑手干預，如此失能也該廢了。

「失能監察院？變陳菊養老院！」羅智強今(10日)發文提到，詐騙猖獗，監察院調查報告指出，據刑事局統計，警方去年11月至今年7月共破獲164件「假求職、真詐騙」的囚虐犯罪案，救出被囚禁被害人497人，顯示詐欺犯罪越趨殘暴。監察院調查也指出，對於電商個資外洩嚴重、虛擬通貨成為洗錢管道、通訊軟體成為犯罪工具等問題，相關單位仍提不出有效改善對策。而警方破獲的164案中，也僅10案以人口質押重罪移送。

羅智強指出，監察院針對「柬埔寨求職詐騙案」，今年8月通過糾正外交部，認為外交部未積極協助處理民眾遭詐騙至國外的求助案。同樣的兩名監委，提案糾正外交部，但對於失職更為嚴重，面對詐騙只會踢皮球的金管會、數位部、NCC等單位，卻輕輕放下，僅以調查報告要求行政院督導改善。自蔡英文提名陳菊為監察院長，監院徹底綠化，只剩政治酬庸、分贓資源及政黨打手功能，遇到民進黨政府的重大缺失就繞道。

羅智強強調，不只詐騙案未糾彈疏失人員機關，高端疫苗採購案也同樣只是通過調查報告；鏡電視關說案、新竹棒球場案，則連個調查報告都出不來。審計部7月公布去年度中央政府決算審核報告內容，直指蔡英文任內提出11項特別預算，總金額逾2兆元，都是舉債支應，引發「債留曾孫」的批評。陳菊竟要求審計部設發言人，還要對媒體不利於民進黨政府的報導做澄清。監察院只剩下審計部還有點功能，竟也想黑手干預。

「民進黨政府高喊打詐，但臉書至今充斥假冒名人的詐騙廣告，詐團彷彿藉此嘲笑，這個政府有多無能！」羅智強直言，無能的政府必需下架，失能的監察院，也該廢了。