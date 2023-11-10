民眾網購常選擇超商取貨付款方式，但卻常因為沒注意包裹是否正確，「買錯」末三碼相同的民眾包裹，新北市消費者保護官就提醒民眾，網購選擇超取務必注意包裹是否拿錯，以免衍伸後續糾紛。

消保官說，許多消費者網購，會選擇採超商取貨付款的方式，但因取貨付款省略對證件的程序，不少消費者領取大量包裹時疏於檢視，導致「誤買」手機末三碼的其他消費者包裹。

消費者發現「誤買」後欲退貨，只能找在網上下單購買的買家協助，但是平台依資料保護法會拒絕提供買家資料，拿錯包裹的民眾僅能透過平台協助，常會衍伸消費糾紛。

消保官呼籲民眾，在網購取貨付款時，應多留意是否有拿錯包裹的情況，若真的拿錯，又遇到下訂買家民眾按退款、不願將價金返還的話，民眾只得向法院提告買家民眾求償，費時又費力。

消保官也呼籲網購平台應妥善處理類似消費爭議案件，代收貨款的超商業者也應盡可能優化消費者取貨比對機制，避免類似情況一再發生。