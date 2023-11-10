在伊拉克一架故障的無人機可能有助於阻止美國進一步陷入不斷擴大的中東衝突，因為這架無人機如果順利引爆造成多人死傷，美國將面對地區衝突是否要升級的難題。

路透社報導，根據2名熟悉此事的美國官員，伊朗支持的民兵於10月26日黎明前，在阿比爾（Erbil）空軍基地發射這架無人機，它突破美國防空系統，凌晨5時左右墜落在美軍軍營2樓。

不過官員表示，這架裝有炸藥的無人機未能引爆，最終只造成1名軍人因撞擊而腦震盪。這些要求匿名以利暢言的官員說，美國很幸運，因為如果無人機爆炸，可能會造成屠殺慘劇。

到目前為止，這次轟炸只造成數十人輕傷，其中許多火箭與單向攻擊無人機遭美國在伊拉克和敘利亞的防空系統攔截。這兩個國家共駐紮3400名美軍。

曾負責近東事務的前美國助理國務卿、現為華盛頓近東政策研究所智庫一員的沈克（David Schenker）警告，雖然伊朗及其盟國和美國似乎都不願意直接對抗，但風險正在增加。他說，有可能發生將美國捲入的大規模衝突，這是「一個非常實際的顧慮」。

沈克在談到伊拉克和敘利亞民兵時表示：「我認為他們正在調整攻擊目標，企圖騷擾而不是擊斃大批美軍。 但他們還是能做很多事情。」

如果發生導致大量美國人死亡的重大攻擊，目前尚不清楚拜登總統將如何反應。美國明年將舉行總統大選，而拜登的民調相當不樂觀。到目前為止，他一直試圖限縮美國在衝突中的角色，主要是確保對以色列的軍事援助。