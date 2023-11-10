受鋒面及東北季風影響，今（10）日午後迎風面雲量增多、局部有雨，明（11日）天基隆北海岸及宜蘭地區降雨明顯，且桃園以北白天高溫僅22度左右，明顯轉涼，且下周一還會變更冷，提醒民眾注意保暖。

中央氣象署資訊顯示，明天迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區降雨明顯且持續，桃園以北地區、花東地區都與局部短暫陣雨，其他地方則為多雲到晴的天氣；溫度部分，晚間各地低溫21度左右，桃園以北白天高溫僅22度，中南部及台東則在30度左右。

中央氣象署提醒，未來兩周東北季風增強，北部及東部明顯偏涼有雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。（圖／中央氣象署）

下周日至下周二（12至14日）持續受東北季風影響，下周日的水氣較多，雖然下周一水氣就會開始減少，但北台灣溫度卻會下探1字頭，局部地區可能出現更低溫；下周三（15日）東北季風減弱，但好天氣僅此一天，下周四（16日）又有鋒面來襲，且東北季風也隨之增強。

下周五、下周六（17、18日）在東北季風的影響下，北部及東北部氣溫較涼，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，要到下下周日（19日）東北季風才會減緩。

此外，中央氣象署指出，11月底前西北太平洋仍有熱帶擾動生成的機會，氣象署將持續觀測，民眾可隨時關注，更新最新資訊。