男星唐禹哲日前與小他13歲混血女友蘇小軒求婚成功，獲得許多藝人好友和粉絲祝福，兩人婚事進度也讓外界相當關注。唐禹哲今（10日）正式公開介紹他的未婚妻蘇小軒，曬出兩人親密合照和被鑽戒套牢的玉手，更甜喊對方是「我的女孩」，閃瞎全網。

唐禹哲5日錄製《披荊斬棘》總決賽時，傳出當眾向混血女友蘇小軒求婚，事後他本人澄清沒有提前安排，是在其他哥哥拱求下，借了林志穎的戒指求婚；而今日唐禹哲在社群正式向大家介紹他的未婚妻蘇小軒，還放上兩人親密合照，及他後來補上準備很久的鑽戒給她，一隻纖纖小手無名指被鑽戒套牢。

而唐禹哲不僅甜蜜介紹蘇小軒是「我的女孩」，也公開向她告白，感謝她這些年一直陪在自己身邊，「給我滿滿的愛、鼓勵、支持，接下來換我了」；另外唐禹哲也感謝參與求婚的哥哥們，見證他人生中重要的一刻，不忘提醒他們，「伴郎團一個都不能少」。

其實39歲的唐禹哲過去情史精彩，甚至有與男性傳出緋聞，直到2019年被爆出熱戀「小周慧敏」蘇小軒後，交往得很低調，儘管兩人年齡差13歲，但唐禹哲曾公開稱讚她活潑可愛、開朗可愛，很喜歡她不可思議樂觀的個性，閃瞎許多網友；另外，蘇小軒還是和泰興業董事千金。