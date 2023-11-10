連續舉辦5屆、覆蓋吸引8,000多家新創公司，參與者超過10萬人次，開創4,000萬美元的投資金額。這是X-PITCH極限簡報國際大賽的努力成果。主辦單位XCEL NEXT創辦人余凱文10日表示，今年自全球3,000多支團隊中選出TOP100，60秒簡報戰場亦移師至新加坡最具指標性的觀光遊河船上，並結合新加坡最大新創媒體e27擔任共同主辦，真正強化國際潛力新創與創投資金的曝光與結合。

主辦單位表示，此次競賽組別分為「數位經濟」、「永續發展」、「醫療保健」和「先進製造」四大領域，主要聚焦「深科技」，把科學、工程和設計思維融合在一起的創新方法，用於解決社會最迫切的問題，如慢性疾病、氣候變化、清潔能源和食品生產 。各參賽隊伍中，數位經濟領域占39％，永續發展領域29％，醫療保健20％，先進製造有12％，「藉由參賽隊伍的產業特性，也可以預測到目前全球的市場需求走向！」

進入最後總決賽的TOP10團隊，包括台灣團隊科淨能源，以創新技術處理二氧化碳回收、並轉化為增值的化學品和燃料。最終的X-PITCH 2023年度新創總冠軍之殊榮，為新加坡REVIVO BioSystems獲得，該團隊亦獲得「醫療保健」類分組冠軍。各得獎團隊可分享總計100萬美元的投資獎金，更可加速與國際創投合作的機會。

余凱文分析，XCEL NEXT曾協助歷屆得獎人獲得總計200萬美元的投資獎金，以及3,800萬美元以上的資金。今年參賽的TOP100團隊，在營運募資的期程上，約有53％在種子輪／Pre-A階段，40％在天使輪階段，7％在A／B輪階段，前來參與的創投業者因此有參與的空間！

他表示，除了比賽，X-PITCH的全球合作夥伴還為TOP100團隊提供一系列培訓計畫，包括：市場進入研討會、簡報培訓、工作坊、投資人對接等。未來，XCEL NEXT也期待透過在不同國家舉辦簡報競賽，廣納不同產業及國家的優秀新創團隊，以期透過這些創新，真正改變人類的生活。