「w-inds.」成員橘慶太（右）、千葉涼平自豪體力好，練舞時也不會覺得吃力。（G-MUSIC、SYL TW提供）

日本長壽男團「w-inds.」暌違近4年來台，明（11日）晚將在台北國際會議中心開唱，今天抵台受訪時，他們表示有準備很多驚喜要給歌迷，希望呈現給大家有別以往的風格，4年前來台學了「是在哈囉」，這次也不忘先向記者學了現在台灣的流行語「要確定欸」，想要在演唱會上拿來跟粉絲互動。

橘慶太先前曾向歌迷放話將挑戰有史以來最多的舞蹈，被問及練舞時體力能否負荷，他先是笑說「我們還很年輕」，立刻被記者嗆「要確定欸」，讓他笑翻直呼「這個很好用」，並透露自己幾乎每天都會運動，今天到飯店第1件事也是去健身房，沒有特別鍛鍊某個部位，但6塊腹肌一直都在，「會練成幾塊肌其實都是固定的，有人是4塊肌、有人是8塊肌，我的話就是6塊肌」，只是不好意思秀出來，還謙虛地說，因為目前對自己的滿意度只有50、60％，「當我覺得我練好腹肌、身體線條出來的時候，我就會再來台灣秀給大家看！」

千葉涼平則是不太鍛鍊，「但生活一直都很規律，都是固定白天練舞，20多年來都是這樣。」主要是因為自己常練地板舞，練舞而長出肌肉的地方可能是在肩膀上，也沒有另外練肌肉讓整個身體比較平衡，還開玩笑自嘲：「我連ONE PACK（整塊腹肌）都沒有，我是NO PACK（零腹肌）！」

除此之外，橘慶太近日也迷上了使用Instagram，很開心可以收到來自海內外粉絲的訊息，「如果用英文發文，就會很多世界各國的人留言，而且也很多台灣的粉絲會回應」，2個多月前又重拾英文，下一個目標就是學中文。「我很喜歡學英文文法，只是還不太會說，尤其是英文的複數型，可以的話真希望不要有複數型，我的英文也還只是小嬰兒的程度。」

而緒方龍一在2020年因罹患身心症而離開w-inds.，談到成員變動，千葉涼平就說：「其實從去年的巡迴開始，有很多首歌我們都想要從頭改起，所以真的很不容易。」橘慶太則說：「不過我們已經這樣做了好陣子，所以其實已經變得順其自然了。」最後，他也不忘預告「明天我們有準備驚喜喔，這是祕密，也是為了國外表演而準備的。」