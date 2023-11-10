騎士因此從右側超越，被開一張「在前行車之右側超車」除要繳納罰金1200元外還違規記點1點。（翻攝臉書社團爆怨公社）

今10日晚間20時許，有網友在臉書社團「爆怨公社」PO文抱怨，他在10月17日上午7時許，騎乘機車行經新北市五股區登林路往林口方向，因該道路為一線道，當時前方計程車車速慢，他只剩右邊縫隙能超車，因此從右側超越，沒想到遭後方駕駛的行車紀錄器錄下，並向警方檢舉違規，他因此被開一張「在前行車之右側超車」除要繳納罰金1200元外還違規記點1點，讓他因此抱怨。

網友PO表示，「好喔～記得單一線道就要乖乖在汽車後面排隊，所以在路上機車都不能走汽車右邊了，就算汽車壓在雙黃線上也要乖乖排隊呦」；PO文也引起網友的回應，「這樣也算違規真的還是第一次看到(驚)」、「哇靠，我以為我的已經夠誇張了，這個比我更誇張...還1200」、「嚇到我了，這也能檢舉真他媽的白癡」、「對機車族不友善的條款、北市一天應該可以檢舉幾萬件」、「機車族可以排隊了，全是前後車，下班到家就直接上班」、「跟在汽車後面會被後方的汽車叭，然後車潮會變超長」。

對此，警方表示，該車違規事實明確，依據道路交通管理處罰條例第47條，汽車駕駛人超車時，在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線，經民眾檢舉後依法開單，處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰。