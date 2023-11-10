東京都知事小池百合子(左)今特地跑到日本台灣形象展參觀體驗，外貿協會董事長黃志芳親自接待，雙方在台灣地標101意象裝飾前熱烈握手。(王玉樹攝)

首度設置的「日本台灣形象展」展期第2天迎來貴客。被稱為「女帝」的日本東京都知事小池百合子今中午穿著一席藍灰色三宅一生名服，特地撥空到會場參觀體驗。主辦單位外貿協會董事長黃志芳提早到場迎接，這是時隔7年兩人再度相逢。

小池在日本政界舉足輕重，長久以來也被視為親台派，曾是日本首位女性防衛大臣。2016年蔡英文剛當選總統時，她以日本眾議員身份來台祝賀並拜訪前總統李登輝。當時黃志芳是民進黨國際事務部主任，在旁陪同接待。這次形象展，是兩人多年後第二次再見面。

由於東京正帶領民間一起節能減碳，所以推行了「零碳排都廳計畫」，積極尋找減少能源消耗、降低碳排的科技與產品。因此小池百合子對形象展中元太科技的25.3吋戶外型彩色印刷電子紙頗為欣賞。該產品搭配先進混色演算法，能取代各式廣宣POP海報，並應用在公車站牌、電子標籤及顯示器，低電量屬低碳生活產品。

隨後小池來到數位故宮展區，國立故宮博物院透過數位科技將宋朝郭熙〈早春圖〉化為互動體驗裝置，觀賞者可飛入畫中，她還親身下場張臂晃動體驗，置身栩栩如生的畫景中，露出難得開心笑容。

小池停留時間不長，最後兩人在台灣蘭花產銷發展協會的蘭花展區駐足，黃志芳致贈世茂農業生技使用獨特奈米渲染技術創作的日本國旗蝴蝶蘭，象徵雙方「台日友誼」象徵。