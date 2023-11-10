中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍在一場演講中表示，中國國產半導體還有很長的路要走，今年很大一部份上市的半導體企業處境不樂觀，要著力創新技術，能夠用14nm，甚至28nm的設備做出7nm的產品性能，這才是真正的高手，長江存儲和華為Mate 60都是很好的例子。

據《快科技》報導，中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍教授在ICCAD大會上做了題為《提升晶片產品競爭力》主旨報告，披露了中國IC設計總體發展狀況，他說，2023年預計有625家企業的銷售超過1億元人民幣（約合台幣4.25億元），儘管今年IC設計業在極其困難的外部環境下取得了8%的增長，但是有相當一部分企業，甚至是很大一部分上市企業的處境並不樂觀。

魏少軍指出，IC設計企業大面積出現虧損已經成為2023年一個不能回避的事實，在與企業的日常交往中，協會瞭解到虧損的主要原因是由於前2年產能緊張，花了不少資源去搶產能，庫存積壓嚴重。這暴露出企業在市場大潮中還需要進一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力，避免盲目跟風，降低風險。

魏少軍重申，國產半導體要注重技術積累，持續提升設計能力。著力創新技術，降低對工藝技術進步和EDA工具的依賴。他強調，「能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產品性能才是真正的高手，長江存儲和（華為）Mate 60都是很好的例子。」