王文濤表示，今年以來，中歐高層互動頻繁，雙方政治互信不斷增強。中歐經貿合作基礎牢固、前景廣闊，中方願與歐方深化各領域務實合作。
王文濤重點就歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查、限制中國企業參與歐盟5G建設等提出關切，希望歐方恪守世貿組織規則和公平競爭精神，為中歐經貿合作營造公平、公正、非歧視的良好環境。
布雷東稱，歐方重視歐中經貿關係，認為雙方雖有一些分歧，但在諸多領域仍可開展互利合作，願與中方加強溝通，共同構建穩定互信的供應鏈。
中國商務部部長王文濤10日在北京會見歐盟內部巿場專員布雷東（Thierry Breton），雙方就中歐經貿關係及電動汽車、5G和供應鏈合作等經貿議題坦誠深入交換意見。
王文濤表示，今年以來，中歐高層互動頻繁，雙方政治互信不斷增強。中歐經貿合作基礎牢固、前景廣闊，中方願與歐方深化各領域務實合作。
王文濤重點就歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查、限制中國企業參與歐盟5G建設等提出關切，希望歐方恪守世貿組織規則和公平競爭精神，為中歐經貿合作營造公平、公正、非歧視的良好環境。
布雷東稱，歐方重視歐中經貿關係，認為雙方雖有一些分歧，但在諸多領域仍可開展互利合作，願與中方加強溝通，共同構建穩定互信的供應鏈。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。