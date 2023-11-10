王文濤表示，今年以來，中歐高層互動頻繁，雙方政治互信不斷增強。中歐經貿合作基礎牢固、前景廣闊，中方願與歐方深化各領域務實合作。

王文濤重點就歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查、限制中國企業參與歐盟5G建設等提出關切，希望歐方恪守世貿組織規則和公平競爭精神，為中歐經貿合作營造公平、公正、非歧視的良好環境。

布雷東稱，歐方重視歐中經貿關係，認為雙方雖有一些分歧，但在諸多領域仍可開展互利合作，願與中方加強溝通，共同構建穩定互信的供應鏈。