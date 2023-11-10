民進黨總統參選人賴清德（前排左）10日晚間到彰化縣溪湖鎮參加他和與吳音寧（前排右）的聯合競選總部成立大會，他強調有機會當選會推動幸福農業。（孫英哲攝）

民進黨參選參選人賴清德及彰化縣三選區立委參選人吳音寧聯合競選總部成立大會，今晚在湖西國小旁停車場登場，賴清德壓軸致詞時力推吳音寧是最佳的農業代言人，並再次強調若他有機會當選總統，將會推動幸福農業，照顧到每一位農民。

這場成立大會除賴清德與行政院副院長鄭文燦均到場力挺，吳音寧的弟弟、音樂人吳志寧也上台獻唱，吳音寧的父親、鄉土詩人吳晟則是分享吳音寧的成長故事，他們用家人的愛，為吳音寧獻上祝福。

賴清德致詞時指出，吳音寧這場選仗非常艱難，但他看到今晚熱烈的場面，相信大家都和吳音寧一樣，拿出勇氣陪伴吳音寧一起拚、一起走，他很有信心，「因為我們的人才比對方還要好，我們的理想比對方還要大！」

賴清德指出，吳音寧東吳大學法律系畢後，不管是在溪州鄉公所服務，或是到北農擔任總經理，甚至是沒有任何職務，只要農民有需要，吳音寧都站在農民身邊，和農民站在一起拚。

「顧農村等於是在顧台灣！」賴清德說，這句話是吳音寧曾經對他講過的話，他對這句話非常感動，也很敬佩，顧農村就是顧台灣，與農民站在一起就是在疼惜台灣，這次的選舉是要再次檢驗人民的力量，如果大家團結一致，一起拚，一定會贏。

賴清德表示，國家再怎麼發達，農業不安定，就很難有穩定發展，在氣候變遷下，糧食問題對各國來說都是重要的課題，總統蔡英文很重視國家糧食安全問題，在這樣的狀況下，大家一定選1個了解農業，長期支持農業，疼惜農民的人，了解農業的吳音寧符合台灣社會的需要，台灣社會需要吳音寧。

賴清德說，他的父親是礦工，而他的母親出身農家，他從小在勞工家庭長大，但他常到外公外婆家，與農民在一起。

他當行政院長時，推動農保加倍的福利制度，讓年輕人有參加農事就能參加農保，也提出農民職業災害保險制度，也推出農業保險，避免農民看天吃飯，也規畫農民退休金制度，未來他有機會當選總統，他一定推動幸福農業，進一步照顧每一位農民。