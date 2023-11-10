日本共同社8日報導，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將於本月15日出席APEC峰會期間舉行雙邊會談。白宮週五（10日）證實，拜習會確定下週三（15日）於舊金山灣區登場。

綜合《日經亞洲》、路透社、美聯社10日報導，這次拜習會除了處理美中之間的緊張關係，議題範圍包括以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓與俄羅斯關係、台灣、印泰、人權、鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題、人工智慧、公平貿易與經濟關係等全球議題，會談可能會持續好幾個小時，並有北京、華府官員團隊與會。舊金山之行也是習近平2017年作客時任美國總統川普（Donald Trump）佛州海湖莊園以來首度訪美。

美方一名匿名官員向路透社表示：「不會有半點保留，全部攤上檯面去談。」

中國外交部週五表示，習近平會在11月14日至17日訪美，此行是為了出席亞太經濟合作組織峰會，並會晤拜登。白宮10日的聲明則證實拜習會日期。

白宮證實，拜習會11月15日在舊金山灣區登場。

2023年亞太經濟合作組織（APEC）峰會本月15日至17日在舊金山登場。過去幾週以來，白宮一直表示，預期拜習會將在亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間登場。根據白宮基本規則，透露上述消息的官員要求匿名。官員之一表示，基於安全理由，這次拜習會在舊金山「灣區」（Bay Area）舉行，詳細地點保密。

拜登與習近平相識十多年，兩人2011年首度在羅馬會面，當時兩人各為美、中二把手。下週三舊金山之會將是拜登與習近平近一年來首次面對面，上次拜習相見是2022年11月印尼峇里島二十國集團（G20）峰會。

美國財政部長葉倫（左）今年7月8日在北京會晤中國國務院副總理何立峰。（資料照／美聯社）

美中關係去年8月因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）閃電訪台風波大為緊繃，去年11月印尼峇里島G20峰會場邊的拜習首次「實體會」之後，美中互動一度好轉。然而今年2月拜登下令擊落飛越美國上空疑似中國間諜氣球，雙方關係驟然降溫，台灣總統蔡英文出訪中南美洲往返過境美國也令美中劍拔弩張。後來美方發動一連串外交動作表達善意，國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長葉倫（Janet Yellen）、氣候特使凱瑞（John Kerry）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）相繼訪華，大力修補美中關係。

2名知情人士向路透社表示，下週三登場的舊金山拜習會，雙方可能會表現溫和善意姿態以緩和會談氣氛，讓兩國關係更加穩定。不過，美、中官員透露，雙方近來自認陷入直接較勁，以確保掌握軍事優勢、壟斷21世紀經濟大局、獲得眾多「次級國家」青睞，這場拜習會恐難以取得深入進展。

拜登2021年1月就任美國總統以來，與習近平已有6次互動，受新冠疫情影響，其中僅1次為實體相會。有分析人士認為，拜習一向抱持對彼此的猜忌、不滿與含混難解的觀感走向談判桌。下周三舊金山相會將是第7次接觸，除了美中較勁敏感話題，台灣、美國明年相繼舉行總統大選，中方在其他國家選舉進行的「影響力作戰」（influence operations）預料也會是拜登在這場會談提出的議題。美聯社報導，一名官員表示，拜登政府試圖向中方明確表示，中方對於2024年大選的任何動作或干預「均將引起我方極其強烈的擔憂」。