顏寬恒PK林靜儀最新民調差距驚人 郭正亮：「這人」恐告急

根據《美麗島電子報》台中第2選區立委選舉最新民調，國民黨立委參選人顏寬恒以40.3％領先民進黨立委林靜儀的28.6％。前立委郭正亮表示，上次立委補選，林靜儀是所有綠營大咖都來站台，才贏8千票，加上民進黨執政成績並不好，所以今年選情，林靜儀會告急。

郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中表示，上次前立委陳柏惟被罷免，去年1月補選投票，林靜儀以8萬8千票對顏寬恒的8萬票，林靜儀是贏了8千票。不過大家都記得，補選從來沒有這麼高的投票率，當然是被民進黨催出來的，就是全黨打1人。包括媒體每天爆料顏家、民進黨所有大咖都去幫林靜儀站台，現在這些都不見了，因為顏寬恒那時能被爆料的，都被爆料光了。

郭正亮接著指出，事隔快2年，民進黨執政成績並不好，人家也會去檢驗林靜儀這1年多在立法院的表現。今年沒有全黨來挺1人，現在民進黨主席賴清德可能更重視民進黨立委參選人黃捷、賴品妤，可能會忘記林靜儀。

郭正亮更點出，73個選區不容易聚焦，回復正常、各玩各的，顏家就會蠻佔便宜的，因為他們的組織盤本來就很強。林靜儀上次是所有綠營大咖都來站台，那時很多人是回鄉投票，在那種情況下才贏8千票，所以今年選情，林靜儀會告急。