賴清德親拼圖推募款小物「台灣一起拼」 看見台灣文創產業能量。曾薏蘋截圖

民進黨總統候選人賴清德近期邀請《賴桑與我》系列9位創作者，共同設計最新募款小物-2024《台灣一起拼》拼圖、桌曆套組。今（10）日在社群平台釋出宣傳短片，由賴清德親自介紹小物細節，賴清德競選總部總幹事潘孟安也現身入鏡，與賴清德一起拼圖、一邊介紹；賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，賴清德是唯一一位提出文化政策的總統候選人，透過募款小物等各種方式，讓大家看見台灣文創產業的豐沛能量。

影片中，賴清德在辦公桌上親手試拼《台灣一起拼》千片拼圖，拼到一半潘孟安突然走近湊熱鬧，賴清德便興奮介紹，這是邀請《賴桑與我》9位畫師合力創作的拼圖，兩人也巧妙運用拼圖諧音，表示「台灣要自己拼（拚），也邀請大家一起拼（拚）」。賴清德也趁機推銷《賴桑與我》暖心桌曆，桌曆收藏了9位畫師精心繪製的賴桑與Luke，邀請大家多多支持。

賴清德競選總部發言人郭雅慧透露，賴清德、潘孟安兩人難得合體拍片，短短不到30秒的短片其實錄了好幾遍，先是潘孟安忘詞，讓賴清德滿臉問號，忍不住打斷拍攝重新來過，好不容易錄到最後一句，潘孟安又突然卡痰破音，讓全場大爆笑。

郭雅慧指出，賴清德非常重視文化創意產業，不但是唯一一位提出文化政策的總統候選人，本週也舉辦了《賴桑與我》見面會，現場共有超過20位台灣創作者見面對談，也透過《賴桑與我》系列動畫、募款小物等各種方式，讓大家看見台灣文創產業的豐沛能量。2024《台灣一起拼》拼圖、桌曆套組數量有限，歡迎支持者到「2024挺台灣」募款網站兌換，一起支持優秀的台灣藝文創作者。