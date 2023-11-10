碧桂園公眾號10日發文，集團管理層表示，行業分化不斷持續，整體仍處於低迷期，但政策利好不斷疊加，市場信心的恢復需要過程，集團上下要迎難而上，堅定信心保交付，努力穿越週期進入健康發展的軌道。

文章表示，保交付，不僅關係到房企與購房者之間的信任、市場信心的恢復，更關係國計民生。今年以來，碧桂園始終將保交付作為企業的經營重點。2023年前10月，碧桂園已累計交付約46萬套房屋，交付專案涉及31個省份、237個城市。在協力廠商交付榜單上，碧桂園交付量持續穩居行業第一，在行業中遙遙領先。

在保交付的背景下，碧桂園不斷加強交付標準。在交付過程中，每個交付專案都會成立交付專項小組，從制定方案到全員培訓，從交付前房屋品質查驗到交付中陪驗服務和快修演練，每個細節都經過反復核對，確保為業主提供便捷高效的收樓體驗。

同時，在交付現場，碧桂園還為業主提供一站式交付服務，從業主簽到、資料查驗、物業手續辦理到驗房、收房等環節，都有專業人員「一對一」引導陪同，讓交付更加貼心。

文章還提到，今年碧桂園集團明確「一體兩翼」新戰略（房地產主營業務為主體，科技建造、代管代建為兩翼）以來，科技建造、代管代建業務也取得了進一步的發展。