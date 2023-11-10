劉櫂豪宣布退黨參選台東立委 賴坤成回應了。

初選失利的民進黨台東現任立委劉櫂豪今天傍晚宣布退黨參選，賴坤成競總及黨公職全力譴責，痛批劉違反民主原則，深感遺憾，「蔡英文總統、賴清德副總統和支持者情何以堪？」

賴坤成競總指出，劉櫂豪委員違反民主原則，不尊重初選結果，是最壞的示範。雖然劉櫂豪過去表現優秀，但不代表好學生就能理所當然的帶頭犯規。

過去劉櫂豪多次參選，黨內人士皆盡力輔選，民進黨執政期間，也給予最多的支援，在本黨努力爭取立委過半的關鍵時刻，卻換來劉櫂豪背黨離去，蔡英文總統和賴清德副總統情何以堪？過去支持你的人又情何以堪？

賴坤成競總表示，要跟關心此事的支持者們說聲抱歉，此次提名的風風雨雨為鄉親帶來困擾，也感謝長期支持民進黨的支持者，也拜託大家能夠在最後關頭為民進黨提名的賴坤成立委參選人，不分藍綠，一起團結拚勝選，我們會以最大的努力來回報大家。

賴坤成競選總部包括執行總幹事暨台東縣議員黃治維，主委張甲長、榮譽主委陳建年、副總幹事暨代表陳金溪代表、王泰捷、競選總部主任黃啟川、余振維都到場聲明。