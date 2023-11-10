蓋兒Gail近來推出新歌〈沒關係啦〉MV、舞蹈影片等，近來合計觀看次數衝破120萬次。蓋兒Gail 2012年在泰國參加選秀後出道後，2018年來台參加節目《聲林之王》選秀，獲前四強殊榮，當時就以極具爆發力的音樂潛能受到矚目，前年還曾在台舉辦個人演唱會。

蓋兒Gail時隔3年再度在台灣推出新歌〈沒關係啦〉，剛好她將在19日歡慶18歲生日，在新歌籌備期間，她除了持續累積音樂實力，熱愛音樂的她沒因此荒廢學業，一邊玩音樂、一邊唸書，高二就跳級錄取泰國頂尖的朱拉蓬皇家學院醫學院，今年成為醫學院大一新鮮人。

蓋兒Gail目前進入醫學院就讀四個月，課業繁忙的同時也得兼顧新歌宣傳期，談到時間分配，她展現過人的時間掌控能力和意志力，「我從小時候就開始一邊讀書、一邊工作，如果有工作，就會先請老師給上課進度，在工作搭車、搭飛機的通勤時間，努力學習，盡量把握時間。」

她也坦言，兩邊同時兼顧的結果，就是會壓縮到睡眠休息時間，忙碌時一天只能睡四、五小時，甚至在宣傳期間，曾只睡了兩小時，就得起床工作，但她並不覺得累，熱情滿滿的直說：「因為正在做自己喜歡的事情，所以很開心。」