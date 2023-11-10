2023年11月10日澎湖縣／馬公國中童軍教室10日晚發生火警，燃燒面積約10平方公尺。（許逸民攝）

2023年11月10日澎湖縣／馬公國中童軍教室10日晚發生火警，起火點係教室內置物櫃，燒毀燈具及卡式瓦斯爐具等童軍用品。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

馬公國中童軍教室今天（10日）晚間7時許竄出無名火，疑似存放的瓦斯罐爆炸釀禍，幸保全發揮作用，發現有異即通報119，加上放學後已無師生，警消在30分鐘內撲滅，無人員傷亡。

澎湖縣消防局表示，起火點係教室內置物櫃，燒毀燈具及卡式瓦斯爐具等童軍用品，燃燒面積約10平方公尺，有關本起火警詳細起火原因及損失金額，由火災調查科調查中。

澎湖縣政府消防局馬公分隊於今（10日）晚7時27分，接獲新光保全公司轉報指稱，馬公市中華路326號（馬公國民中學）至聖樓發生火警，請求派遣人車前往搶救。

消防局立即派遣第一大隊、馬公及澎南分隊共6車17人前往現場搶救，並請馬公港務消防分隊支援水箱車1車2人，現場由副大隊長朱偉靖負責指揮，搶救人車共計7車19人。消防局救災救護指揮中心亦同步通知警察局、台電公司及自來水公司派員配合搶救。

警消到場後，確認現場為馬公國民中學4樓高RC建築的至聖樓，起火處為1樓818（童軍）教室。現場不時還傳出瓦斯罐爆炸聲音，經部署水線搶救，火勢於19時51分控制，19時55分熄滅。

澎縣府教育處長林長安獲報後也趕到現場關心，並向發現火警的保全及救災的警消、台電人員致謝。他說，馬公國中童軍教室爆炸，疑似與存放過多瓦斯罐及卡式瓦斯爐有關，將行文各校，注意存放相關危險物品安全性，避免類似事件再度發生。至於火災災情僅限童軍教室，適逢假日還有時間善後整理，不會影響下週一學生上課。