女星邵雨薇直言Alexander McQueen超有個性，很適合她私下打扮。（黃唯淯攝／黃唯淯台北傳真）

劉以豪帥穿Alexander McQueen早春男裝，但相當肖想林柏宏身上的衣服。（黃唯淯攝／黃唯淯台北傳真）

彭千佑年輕不畏鎂光燈，弧形線條造型超有型。（黃唯淯攝／黃唯淯台北傳真）

Alexander McQueen節日系列迷你亮面金屬織料包，售價7萬6700元。（Alexander McQueen提供／黃唯淯台北傳真）

The Peak紅到現場一堆藝人都想帶走。The Peak鏈帶威爾士紅小牛皮款，建議售價11萬4800元。（Alexander McQueen提供／黃唯淯台北傳真）

Alexander McQueen罕見在台大動作發表早春與假日系列，並請來林柏宏、邵雨薇、劉以豪和彭千佑四人站台，林柏宏身穿黑紅印花上衣搭配俐落有型的Alexander McQueen皮褲，直言自己其實超愛穿皮褲，但活動都找不到適合自己的皮褲，這次一試成主顧直接就想把皮褲打包帶走；邵雨薇則以一身紅黑上衣搭配皮革流蘇長裙率性登台，她直誇自己很滿意今天的造型，腰封也拉長了視覺比例，包含身上的飾品珠寶自己都很愛。被問到會不會幫另一半吳慷仁挑禮物時，她愣了下大笑：「我剛剛都在忙挑自己的，還沒空看他的。」

劉以豪更妙，被問到最喜歡的單品時，他偷偷指了林柏宏身上的毛衣誇「好好看」，而且三人同時都愛上今年早春新包The Peak，頗有行頭大賽的感覺。而彭千佑在這場行頭大賽中毫髮無傷，但他倒是說自己身上的服裝造型很有鬼滅之刃「上弦三」的造型感，也說自己近期加強健身，目前對自己的胸部線條最是滿意。

Alexander McQueen在台發表早春男女裝與假日系列，同時帶來大小尺寸各異，顏色繽紛討喜的The Peak包款，The Peak結合Alexander McQueen擅長的肩線設計，並賦予握手提把手指虎形狀設計，充滿趣味反差，也是活動派對現場大家最想抱回家的單品之一。此次Alexander McQueen在台舉辦派對，亦是向台灣市場宣告品牌正式「重回台灣市場」。