梁舒涵日前受邀拍攝影片。（寬寬整合行銷提供）

梁舒涵日前前往台中拍攝「青秀樂台中 就業成功」宣傳影片，與台中市長盧秀燕尬演技，在片中梁舒涵飾演一名迷惘的求職青年，盧秀燕則擔任為她解惑的角色，希望能藉由這支影片幫助正在求職的青年朋友更快找到方向，順利接軌職場。

對於這次與台中市長盧秀燕一起拍攝，梁舒涵表示被市長驚艷到，大讚市長的表現100分：「市長基本上一次ok，那麼長的台詞，還有那麼多的專有名詞，市長完全流暢又清楚的表達。」梁舒涵認為台詞十分複雜，甚至自己還沒有把握可以一次就一字不漏的講完，她也開完笑說道：「不知道這能不能報金鐘獎迷你劇集最佳新人獎。」

梁舒涵也分享在正式出道前的求職經驗，一邊等待機會的同時，她也曾做過許多不同的工作，包括咖啡廳店員、進口巧克力店銷售、衣服銷售、接案攝影師、剪片以及戲劇幕後工作人員，接觸過許多不同行業，並在每一份工作中都有學到不同的處事經驗。