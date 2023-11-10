氣象署針對宜蘭山區與基隆北海岸發布大雨特報，時間將持續整晚。(圖／氣象署)
氣象署針對宜蘭山區與基隆北海岸發布大雨特報，時間將持續整晚。(圖／氣象署)

受到東北季風影響，北部部分地區晚上開始降起大雨。中央氣象署晚間(10日)也針對3縣市發布大雨特報，時間將一陸持續至11日上午。

氣象署表示，受到東北季風影響，宜蘭縣山區與基隆北海岸地區有局部大雨機率；同時彰化、雲林、澎湖與馬祖則發布陸上強風特報，澎湖、馬祖晚間已有9至10級強陣風出現，到了明天下午，彰化、雲林沿海空曠地區也會有同樣情形。

氣象署提醒，基隆北海岸、桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，需特別注意。

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